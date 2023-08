Prasówka 6.08.2023 z całego tygodnia w Zamościu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Do przedstawicieli tego zawodu należało ucinanie nozdrzy skazańcom, wyrywanie języków oraz m.in. uganianie się za bezpańskimi psami. Takich pomocników kata zwano czyścicielami, ale także hyclami czy rakarzami. Nigdy nie byli w społeczeństwie poważani.

Stachursky, Gosia Andrzejewicz, Aleksandra Szwed oraz zespół Weekend – to tylko niektórzy wykonawcy, których w niedzielę (6 sierpnia) zobaczymy na zamojskim Rynku Wielkim. Zamość będzie jednym z 18 miast w Polsce na mapie koncertowej telewizyjnej Dwójki. Cykl zatytułowany „Roztańczona Polska”. Wykonawcy zaprezentują zatem głównie tego typu muzykę. Zadowoleni będą także miłośnicy polskiej kuchni.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

„Ważny był każdy drobiazg” – podkreśla Maria Niklewiczowa w swoich wspomnieniach. „Uchylony z lekka lub szeroko rozłożony, trzymany prosto czy też kokieteryjnie pochylony, czasem w chwili wzburzenia zamknięty z trzaskiem, miał on swoistą wymowę. Kobieta umiała niejedno powiedzieć wachlarzem, czego nie chciały wyznać słowa”. Oczywiście musiały być one szykowne, odpowiednio dobrane. Nie tylko wachlarze miały znaczenie. Jednym z nielicznych pól na których mogła się wykazać mająca zmysł artystyczny kobieta z początków XX w. była moda. A ta bardzo się w tym czasie zmieniała.

Choć półmetek wakacji już za nami, nie zwalniamy tempa ani na chwilę. Na terenie całego województwa przewidziane jest tyle atrakcji, że nuda nie pojawi się ani na chwilę. Problem może sprawić za to decyzja, z których z nich skorzystać! Specjalnie dla Was zebraliśmy je wszystkie i przygotowaliśmy przegląd.

Na pewno będzie to interesujące przedsięwzięcie nie tylko dla miłośników tradycyjnej muzyki, potańcówek na „dechach” oraz rajdów „orkiestrowej fury” (w asyście muzykantów): po polach, lasach, malinowych chruśniakach i roztoczańskich zakamarkach. Kolejna edycja festiwalu „Fanfara. Muzyka tradycyjna Roztocza” odbędzie się w dniach 11-15 sierpnia. Na nudę nie będzie miejsca.

To wielki dzień! W czwartek (3 sierpnia) z Lublina ruszyła 45. piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pątników żegnali stojący na trasie Lublinianie. Do przejścia mają przeszło 320 km, jednak to ich nie przeraża - mają motywację.

Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej (gm. Komarów Osada) został oficjalnie odsłonięty w ubiegłym roku. Ma blisko 20 m wysokości i góruje nad okolicą. Pięknie prezentuje się na szerokich polach, gdzie 103 lata temu doszło do sławnego zwycięstwa nad Sowietami. Teraz obok pomnika wykonano kolejne prace. Planów także nie brakuje.