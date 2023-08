„Jakby w środku Starego Miasta ktoś stawiał fabrykę”. Na zamojskim Rynku Wielkim pojawiła się ogromna scena

- To wygląda jakby w środku Starego Miasta ktoś stawiał... fabrykę. Jeździ jakiś ciężki sprzęt, wszędzie kręcą się robotnicy zajmujący się montażem sceny. Ona jest ogromna – mówił patrząc w górę jeden z mieszkańców Zamościa, którego spotkaliśmy w czwartek (3 sierpnia) na zamojskim Rynku Wielkim. - Po co to takie ogromne coś, nieproporcjonalne w skali Zamościa. Ta scena przysłania kamienice, nawet te najpiękniejsze: ormiańskie. No i prawie połowę rynku odgrodzono. Trzeba chodzić po tym placu slalomem.