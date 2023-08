„Zwierzęta cierpią w ciszy”. List do księdza prałata w sprawie krasnobrodzkiej ptaszarni

To się powinno zmienić

- Odwiedziłam ptaszarnię dziesięć, może kilkanaście lat temu. Klatki dla ptaków wyglądały tam wówczas tak samo. Nic się w tym miejscu nie zmieniło – zapewnia pani Beata. - Warunki w jakich przebywają tam ptaki są bardzo złe. Dotyczy to zwłaszcza pawi, które nie mają odpowiedniej przestrzeni. I z tego co się dowiedziałam nie są z klatek wypuszczane.

Pani Beata przyjechała wraz z rodziną na kilkudniowy wypoczynek do Krasnobrodu. Wybrała się także do miejscowej ptaszarni przy krasnobrodzkim Sanktuarium. Nie była to jej pierwsza wizyta w tym miejscu.

Pani Beata uważa, że to się powinno zmienić. - Byłam w tej sprawie u jednego z miejscowych księży. On mnie jednak odesłał do proboszcza. Uprzedził jednak, że kontakt z nim będzie trudny, bo nie ma go aktualnie w parafii. Wyjechał na pielgrzymkę – opowiada pani Beata.

Rzeczywiście z ks. prałatem Eugeniuszem Derdziukiem, proboszczem parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie nie udało się pani Beacie skontaktować. Kobieta nie dała jednak za wygraną. Napisała do niego list (przesłała go także do wiadomości redakcji „Kuriera Lubelskiego”). Czytamy w nim: