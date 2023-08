Parobek „mistrza sprawiedliwości”. To on uganiał się za bezpańskimi psami

Obelga

Katowski urząd rzeczywiście przywędrował do naszego kraju z Niemiec. Jego przedstawicieli nazywano „małodobrymi” lub — „mistrzami sprawiedliwości świętej”. Królestwem katów (i hycli) stały się więzienia. Pod katowską opieką był także miejski pręgierz, zwany piłatem, pręgą lub hańbiącą kolumną oraz m.in. szubienica (w Zamościu do końca XVIII w. znajdowała się na tzw. Galgenbergu przy ul. Hrubieszowskiej, w XIX w. na skrzyżowaniu ul. Lwowskiej i ul. Młyńskiej).

W Zamościu pręgierz stał na Rynku Wielkim przed ratuszem. Widać go na tzw. obrazie bukowińskim z 1660 r., który na nowo odkrył po II wojnie światowej inżynier — architekt Jan Klimek (obraz przechowywano przez wiele lat w wiejskim kościółku w Bukowinie, na Płaskowyżu Tarnogrodzkim). Na początku był to ceglany, czworokątny słup z otworem. Potem wybudowano bardziej okazałą konstrukcję — murowaną kolumnę o wysokości ponad 7 m. Przy pręgierzach znajdowała się tzw. kuna, czyli obroża z łańcuchem do przywiązywania przestępcy za szyję lub rękę.