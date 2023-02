Powiat hrubieszowski. Roboty drogowe zakończone. Inwestycje pochłonęły w sumie 2,3 mln zł Bogdan Nowak

Równo jak po stole. Na zdjęciu jedna z odnowionych ulic Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla kierowców. Właśnie zakończył się remont odcinka drogi o długości 1 km w miejscowości Uśmierz (gm. Dołhobyczów). To część drogi powiatowej. Prowadzi ona z Uśmierza przez Hulcze do Ulhówka. Zakończono także remont drogi o długości 1 km we wsi Setniki.