O rozwiązaniu Straży Miejskiej, kontrolach oraz dotacjach dla sportowych stowarzyszeń

Petycja dotycząca rozwiązania Straży Miejskiej w Zamościu wpłynęła do Rady Miejskiej jeszcze we wrześniu. Została skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji zamojskiej RM. O tym pomyśle dyskutowano podczas trzech posiedzeń (19 września, 20 października i 21 listopada). W końcu członkowie komisji uznali petycję za bezzasadną. Podjęli taką decyzję jednogłośnie (uznało tak pięciu radnych).

„Na dziś Straż Miejska dysponuje 19 strażnikami, którzy pełnią codzienną służbę w bezpośrednim zaangażowaniu w realizację licznych obowiązków” – czytamy w uzasadnieniu tej decyzji. „Mimo skromnych zasobów Straż realizuje swoje obowiązki na właściwym poziomie. Fakt ten odzwierciedlony jest w informacjach o stanie bezpieczeństwa, które systematycznie są przedkładane Radzie Miasta i zawsze znajdują akceptację i pozytywną ocenę”.