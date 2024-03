Chodzi o ponad 1,7 mln zł. Hrubieszowscy radni rozważą przyznanie dotacji na kościelne zabytki Bogdan Nowak

W sumie do rozdysponowania będzie ponad 1,7 mln zł. Pieniądze pójdą – jeśli rajcy się na to zgodzą – na ochronę zabytków, także ruchomych. Na najbliższej sesji hrubieszowskiej Rady Miejskiej (obrady odbędą się we wtorek, 26 marca) miejscowi radni zdecydują o przyznaniu takich dotacji dla miejscowych parafii: jednej prawosławnej i czterech rzymskokatolickich.