Mieliśmy w Tarnogrodzie sen. Nie tylko w tym mieście powstanie obwodnica

Kluczowe znaczenie

Dzięki rządowemu dofinansowaniu powstanie obwodnica Tarnogrodu znajdująca się w ciągu drogi wojewódzkiej 835, o długości sześciu kilometrów. Odpowiedni dokument został właśnie podpisany. Uczestnicy poniedziałkowej uroczystości nie kryli wzruszenia. Z wielu względów. Tłumaczył to Michał Mulawa, wicemarszałek województwa lubelskiego (warto przypomnieć, że urodził się on w 1980 r. w Tarnogrodzie). Tuż po podpisaniu umowy on także wspominał o udręce niekończących się „kolejek ciężarówek” w Tarnogrodzie oraz o dzieciach, które boją się w tym malowniczym miasteczku przechodzić przez ruchliwe ulice. Zapewniał jednak, że dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości te kłopoty przejdą do przeszłości.