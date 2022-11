Likwidacji Straży Miejskiej w Zamościu nie będzie. To nie oznacza, że radnym wszystko się podoba

Petycja od jednego z mieszkańców Zamościa dotycząca rozwiązania Straży Miejskiej w Zamościu wpłynęła do Rady Miejskiej jeszcze we wrześniu. Została skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji zamojskiej RM. O tym pomyśle dyskutowano podczas trzech posiedzeń (19 września, 20 października i 21 listopada). W końcu członkowie komisji uznali petycję za bezzasadną. Podjęli taką decyzję jednogłośnie.

Dlaczego? „Rozwiązanie Straży Miejskiej miasta Zamość wpłynęłoby negatywnie na porządek publiczny na terenie miasta Zamość” – czytamy m.in. w tej decyzji. Petycja musiała być jednak rozpatrzona na sesji przez wszystkich radnych. Stało się to na poniedziałkowych obradach.