Gmina Skierbieszów. Wydali ponad 3,1 mln zł na remont dwóch ulic Bogdan Nowak

Uroczyste otwarcie odnowionych ulic Starostwo Powiatowe w Zamościu

To ważne inwestycje. W gminie Skierbieszów odnowiono nawierzchnię dwóch ulic o łącznej długości ok. 3,6 km. Remonty zostały wykonane na drogach powiatowych prowadzących z miejscowości Podwysokie do Lipiny Starej oraz z Hajownik do Dębowca.