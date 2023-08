Ekspresówka po nowym śladzie. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem

Jak to będzie wyglądało? Początek planowanego odcinka obwodnicy Zamościa wytyczono „na węźle” z drogą krajową nr 74 w okolicach Jarosławca (gm. Zamość). Potem trasa zostanie poprowadzona na wschód od drogi krajowej nr 17 (ominie jednak Barchaczów i Łabunie) aż do kolejnego węzła w okolicach Wólki Łabuńskiej. W ramach inwestycji odnowiony będzie również odcinek drogi krajowej nr 74 na trasie z Zamościa do Miączyna.

- Jeżeli mówimy o inwestycjach i rozwoju turystyki, to właśnie ta inwestycja jest kolosalnie ważna – mówił Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa podczas jednej z sesji miejscowej RM. - Na tej sali pan prezydent Marcin Zamoyski (poprzedni prezydent Zamościa) wielokrotnie powtarzał, że dopóki nie będzie tutaj drogi szybkiego ruchu, jakiekolwiek inwestowanie w turystykę będzie jedynie połowicznie celowe. Teraz okazuje się, że to światełko w tunelu jest bardzo blisko.

- Z S17 wiążemy z wielkie nadzieje – zapewnia Piotr Kuter, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu. - Na pewno ekspresówka odciąży drogi Zamościa i powiatu z ruchu ciężkich samochodów. Trudno to przecenić. Usprawni się także podróż m.in. do Lublina.

To tylko część zaplanowanych i już wykonanych prac. W 2021 r. oddano do użytku pierwszą nitkę obwodnicy Tomaszowa Lub. Wykonawca (firma Mota Engil Central Europe) zamierza zakończyć wykonanie drugiej jezdni jesienią 2023 r. W planach jest także budowa kolejnych części S17. Chodzi o ponad 18-kilometrowy odcinek S17: Zamość Południe- Tomaszów Lub. oraz ponad 17-kilometrowy odcinek Tomaszów Lub. - Hrebenne.

Bez większych trudności

Odbyły się także postępowania przetargowe na realizację odcinków S17 pomiędzy Piaskami a Zamościem. Pierwszy będzie przebiegać z Piask do Łopiennika (16,6 km), drugi z Krasnegostawu do Izbica (o długości 18,8 km), a trzeci z Izbicy do węzła Zamość (ok 10 km). Będą gotowe prawdopodobnie na przełomie 2026 i 2027 r.