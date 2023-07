Czy w Zamościu powstanie pierwsza linia tramwajowa? Na razie jest zapytanie ofertowe w sprawie opracowania takiej koncepcji Bogdan Nowak

Tędy mogłyby w przyszłości mknąć zamojskie tramwaje Bogdan Nowak

To zaskakujący pomysł. Chodzi o wykonanie koncepcji pierwszej w mieście linii tramwajowej o długości sześciu kilometrów. Ma ona przebiegać – jak to określono: od ulicy Hrubieszowskiej do ul. Szczebrzeskiej w Zamościu. W planach jest zatem przebudowa „niezbędnej infrastruktury” na ul. Hrubieszowskiej, Wyszyńskiego, Peowiaków i Sadowej oraz m.in. budowa zajezdni.