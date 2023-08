Czy I LO powróci do gmachu dawnej Akademii Zamojskiej? Zdecydują o tym radni

Komisja Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki zamojskiej RM będzie obradować we wtorek (22 sierpnia). Jej członkowie mają opiniować projekt uchwały w sprawie „zamiaru przekształcenia I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu”. Na czym miałoby to polegać? Chodzi o zmianę lokalizacji siedziby szkoły. Obecnie zajęcia odbywają się w dawnym pałacu rodziny Zamoyskich (przez wiele lat był on także siedzibą miejscowych sądów) przy ul. Akademickiej 1. Teraz szkoła miałaby wrócić do dawnego gmachu Akademii Zamojskiej.

„W związku z dopuszczeniem do użytku, po zakończeniu remontu obiektu „Akademii Zamojskiej” zachodzi potrzeba przeniesienia realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z tymczasowej siedziby do wyremontowanego obiektu” - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały”

Agnieszka Kowal, dyrektor dyrektor Wydziału Oświaty zamojskiego UM pisze w tym dokumencie także o przewidywanych skutkach przedsięwzięcia. Nie tylko.