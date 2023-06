Czerwiec 2023 w Zamościu: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Zamościa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023]”?

Przegląd maja 2023 w Zamościu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023] Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie? 📢 „Miejsce naznaczone siłami zła”. Wspomnienie o masakrze ludności cywilnej w Kitowie To było wzruszające. Na łąkę w Kitowie gdzie doszło do tragedii zaprowadził nas Robert Pawelec, wieloletni, zasłużony strażak oraz jeden z okolicznych mieszkańców. Tam 11 grudnia 1942 roku Niemcy zamordowali 164 osoby, w tym 15 dzieci w wieku od dwóch do ośmiu lat. Wśród ofiar byli także pradziadkowie pana Roberta: Zofia i Wojciech Rubaj. Łąka jest zatem dla niego oraz okolicznych mieszkańców miejscem niezwykle ważnym, uświęconym krwią pomordowanych.

📢 Z wizytą na Szczelińcu Wielkim. To nasza propozycja na wakacyjny wypad To miejsce jest bajkowe, majestatyczne i niepowtarzalne. Szczeliniec Wielki (919 metrów n.p.m) to najwyższy szczyt Gór Stołowych. Jest on zwieńczony charakterystyczną koroną, która tak naprawdę stanowi wspaniały labirynt skalny. Warto się tam zapuścić.

Prasówka czerwiec Zamość: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Zamościa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dwa samochody w płomieniach: w gminie Zamość i w okolicach Grabowca Samochód osobowy zderzył się w niedzielę (28 maja) z "elementami" przepustu drogowego w Sitańcu (gmina Zamość). Doszło wówczas do pożaru. Gdy strażacy dojechali na miejsce pojazd był cały w ogniu. Na szczęście kierowy nic się nie stało. Do pożaru auta doszło także rano - następnego dnia w Wolicy Uchańskiej (gm. Grabowiec).

📢 Woda wdarła się do domów i gospodarstw. Skutki burzy w Zamościu i na Zamojszczyźnie Było groźnie. Wieczorem (17 maja) nad Zamościem, powiatem zamojskim oraz tomaszowskim przetoczyła się potężna burza. W niektórych miejscowościach drogi zamieniły się w rwące rzeki. Doszło do podtopień budynków mieszkalnych, ale także gospodarczych i usługowych. Strażacy interweniowali w Zamościu, Tomaszowie Lub. oraz m.in. w gminach: Sitno, Łabunie, Skierbieszów i Krynice. 📢 Uprasza się Panów starszych. O szacownej „Kronice Powiatu Zamojskiego” sprzed stu lat „Trzy typy prasy prowincjonalnej można (…) wyróżnić. Pierwszy z nich — niestety — najczęściej spotykany to tygodniki, dwutygodniki itd., poświęcone sprawom politycznym, społecznym i literackim. W pismach tego typu panowie redaktorzy robią wielką politykę (…) — czytamy w tzw. wstępnym artykule „Kroniki Powiatu Zamojskiego” wydanej w kwietniu 1918 r. „Drugi typ prasy prowincjonalnej to tygodniki na kresach poświęcone obronie polskiego stanu posiadania (…). Trzeci typ — skromny, szary, jak życie codzienne, ale potrzebny, to pismo poświęcone sprawom społecznym i kulturalnym danego powiatu, które omawia i klasyfikuje”. Według autora tego artykułu rolę publikacji „trzeciego typu” trudno było przecenić.

📢 10 najlepszych atrakcji Polski zdaniem czytelników portalu „The Guardian”. Które miejsca zachwyciły turystów z całego świata? Słynny brytyjski dziennik „The Guardian” zabiera porady i wskazówki podróżnicze od swoich licznych czytelników. Właśnie opublikował listę najlepszych atrakcji Polski, stworzoną na podstawie porad zagranicznych turystów, którzy odwiedzili nasz kraj w ciągu paru minionych sezonów. Które polskie atrakcje najbardziej zachwyciły turystów z całego świata? Przekonajcie się – niektóre miejsca mogą zaskoczyć. 📢 Licytacje komornicze w województwie lubelskim. Zobacz, jakie działki możesz kupić w okazyjnej cenie! Szukasz działki do kupienia w woj. lubelskim? Przedstawiamy najnowsze oferty gruntów do kupienia w woj. lubelskim w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Sprawdź, w posiadanie jakich nieruchomości możesz wejść. 📢 Rodzina Zamoyskich na archiwalnych fotografiach. Można je oglądać w Zwierzyńcu Najpierw powstał piękny album, a teraz można oglądać wystawę w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego (przy ul. Plażowej 3 w Zwierzyńcu). Bohaterami tej fotograficznej, wielowymiarowej podróży w przeszłość - przygotowanej przez Muzeum Fotografii w Zamościu - są przedstawiciele czterech pokoleń rodu Zamoyskich. Najstarsze, prezentowane w albumie i na wystawie fotografie pochodzą z końca XIX wieku.

📢 Dawid Kwiatkowski będzie gwiazdą Juwenaliów Akademii Zamojskiej Juwenalia Akademii Zamojskiej odbędą się Zamościu w dniach 18-19 maja. Gwiazdą wydarzenia będzie w tym roku Dawid Kwiatkowski, wokalista, kompozytor, autor tekstów, zdobywca wielu nagród oraz m.in. juror programu „The Voice Kids”. 📢 Zapatrzeni w "gwiazdę ideałów". Zamojscy harcerze na starych zdjęciach „Harcerz jest zawsze pogodny. Nie zniechęca się, nie zraża, nie zna co to dąsy. Szczególnie w chwilach niepowodzenia obce są harcerzowi wybuchy prostactwa, nie klnie wtedy i nie przezywa: zmuszą się raczej do milczenia i uśmiechu. Jasność bije z jego twarzy – czytamy w wydanym w latach 30. ubiegłego wieku popularnym „Drogowskazie harcerskim”. „Harcerz ma swój cel i zdąża do niego wytrwale, zapatrzony w gwiazdę przewodnią swych ideałów”. 📢 Pożar w centrum Hrubieszowa. Prawdopodobnie przyczyną było podpalenie Było bardzo groźnie. Pożar wybuchł nad ranem (11 maja) przy ulicy Górnej w centrum Hrubieszowa. Doszczętnie spłonął drewniany dom. Na szczęście nikt w nim nie mieszkał. Straty oszacowano na 100 tys. zł.

📢 W Zamościu „O niebo lepiej”. Wielki koncert w 103 urodziny Jana Pawła II To będzie ważne wydarzenie artystyczne. Wielki, urodzinowy koncert z okazji 103 rocznicy urodzin Jana Pawła II zaplanowano w niedzielę (14 maja) w Zamościu. Na scenie pojawi się kilkunastu artystów. Wystąpią: Pectus, Janusz Radek, Viki Gabor, Gabi Gąsior, Beata Bednarz, Dorota Osińska, Ania Rusowicz, Maciej Balcar, Darek Malejonek, Gospel Rain. Koncert odbędzie się pod hasłem „O niebo lepiej”.

