Z wizytą na Szczelińcu Wielkim. To nasza propozycja na wakacyjny wypad Bogdan Nowak

To miejsce jest bajkowe, majestatyczne i niepowtarzalne. Szczeliniec Wielki (919 metrów n.p.m) to najwyższy szczyt Gór Stołowych. Jest on zwieńczony charakterystyczną koroną, która tak naprawdę stanowi wspaniały labirynt skalny. Warto się tam zapuścić.