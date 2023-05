„Miejsce naznaczone siłami zła”. Wspomnienie o masakrze ludności cywilnej w Kitowie

- Moja rodzina mieszkała w jednym z domów w Kitowie. O tym, że Niemcy zbliżają się do wsi, dowiedzieli się od pewnego mężczyzny, który pracował u nich jako parobek – opowiada Robert Pawelec. - Pradziadek był zaniepokojony, ale uznał, że nie ma powodu do ucieczki. Niemcy wyznaczyli dla mieszkańców różne kontyngenty, ale one akurat były przez niego uregulowane. Na wszelki wypadek moją wówczas 11-letnią babcię Natalię, a ich córkę, jedynaczkę, wysłano jednak do sąsiedniego Tworyczowa. To ją uratowało.