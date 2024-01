Zmiana władzy „na opłatkowej sesji”. Powiat hrubieszowski ma nowego starostę i zarząd Bogdan Nowak

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

To ważne zmiany. Nowym starostą hrubieszowskim został Józef Kuropatwa, szef ludowców oraz dotychczasowy przewodniczący Rady Powiatu w tym powiecie. Zastąpił on na tym stanowisku Anetę Karpiuk. Wymieniono też zarząd powiatu. Kiedy to wszystko się stało? Zmiany zostały dokonane na... sesji opłatkowej.