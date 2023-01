Zamość stawia na nowe parkomaty. Ile zapłacimy w reprezentacyjnej strefie A? Bogdan Nowak

Ile obecnie wynoszą opłaty w tej ważnej, reprezentacyjnej dzielnicy Zamościa? UM w Zamościu

Na zamojskim Starym Mieście zamontowano dziesięć nowych parkomatów. Zastąpiły one urządzenia, które były już podobno zużyte. Dlatego wymagały częstych interwencji serwisantów. Parkomaty, które teraz umieszczono w ich miejsce są bardziej nowoczesne a do zasilania wykorzystują energie słoneczną. Ponadto są łatwiejsze w obsłudze, bardziej intuicyjne, co może mieć znaczenie np. dla niektórych osób w podeszłym wieku.