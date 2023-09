Zamość. Są kilkumilionowe straty, ale MZK zachował płynność finansową

To miało „obciążyć” wynik finansowy przedsiębiorstwa, choć takie zakupy bez wątpienia były potrzebne, wręcz konieczne. W ubiegłym roku natomiast ceny biletów nie uległy zmianie. Ich podwyższenie, nie byłoby chyba – w obecnej sytuacji - dobrym rozwiązaniem, bo mieszkańcy Zamościa mniej chętnie niż przed pandemią korzystają z usług MZK (jeżdżą do pracy własnymi autami, rowerami czy chodzą na piechotę). Dlaczego? Ludzie w tym czasie często zmienili swoje przyzwyczajenia i do nich jakoś nie wracają. Podwyżki cen biletów mogłyby ich jeszcze do MZK zniechęcić.

W dokumencie znalazło się także wiele innych, ważnych informacji. Dowiadujemy się z niego np., iż pod koniec 2022 r. w MZK było w sumie zatrudnionych 98 osób, a średnia ich płaca brutto wynosiła ponad 4 tys. 79 zł (nie wliczono w to jednak wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej). Kierowcy otrzymują średnio ok. 4 tys. 335 zł, kierownicy i pracownicy umysłowi – ok. 4 tys. 285 zł, mechanicy – 3 tys. 876, dozorcy i sprzątaczki – ok. 3 tys. zł, a np. kontrolerzy biletów – 2 tys. 945 tys. zł (oczywiście „na rękę” jest to odpowiednio mniej).