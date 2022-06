Zamość. Odwracamy głowy od zielonej brei. To ma się niebawem zmienić Bogdan Nowak

- Ta rzeka powinna być czysta, ładna, sprzyjająca wypoczynkowi. Jej odpowiednia konserwacja musi się odbywać przynajmniej kilka razy do roku. A już na pewno zawsze, gdy jest taka potrzeba. Teraz ona jest – przekonuje jeden ze spacerowiczów Bogdan Nowak Zobacz galerię (5 zdjęć)

- Rzeka Łabuńka na odcinku od ul. Szczebrzeskiej, aż do ul. Sadowej wygląda okropnie, coraz gorzej – złości się pan Tomasz z Zamościa, jeden z naszych Czytelników (nazwisko do wiadomości redakcji). - Zarosła zielskiem, a w niektórych miejscach stała się zieloną breją. Tkwią w niej plastikowe butelki i inne śmieci. To nieodpowiednia wizytówka miasta.