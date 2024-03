Szczebrzeszyn. Ofiary zostaną upamiętnione. Wyznaczone zostaną także granice masowych pochówków

Szczebrzeszyńscy Żydzi mieszkali m.in. przy ul. Zamojskiej i Sądowej. Podczas wojny Niemcy utworzyli w tym rejonie getto. Do Szczebrzeszyna zwożono także Żydów m.in. z okolicznych wsi. Oprawcy organizowali w tej dzielnicy brutalne łapanki. Nieszczęśników wywożono na roboty do Rzeszy i do obozów koncentracyjnych.

W 1942 r. Niemcy na szczebrzeszyńskim kirkucie zamordowali ok. 2,3 tys. Żydów. Ponad 900 osób uśmiercono natomiast w obozie zagłady w Bełżcu. Taki był koniec miejscowej, żydowskiej społeczności.

Na cmentarzu żydowskim w Szczebrzeszynie znajdują się masowe groby żydowskich mieszkańców Szczebrzeszyna. Nie zostały uczytelnione, a ofiary nigdy nie doczekały się np. symbolicznego pochówku. To się zmieni. W jaki sposób?

Z inicjatywy Fundacji Miejsce Uwagi zaplanowano badania miejsc masowych pochówków na miejscowym kirkucie (georadarem). Dzięki nim wyznaczone zostaną dokładne ich granice. Miejsca pochówków zostaną również zabezpieczone (potem złożony będzie wniosek o wpis do rejestru grobów wojennych). Obok stanie także pomnik. Znajdą się na nim imiona i nazwiska ofiar. Cmentarz zostanie ponadto „wyposażony” m.in. w tablice edukacyjne w polskiej, angielskiej i hebrajskiej wersji językowej.