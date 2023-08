Zamość. Dwie ulice zostaną odnowione. Nie zabraknie także pieniędzy na nagrody i... rachunki

Nie tylko to jest ważne. Miasto otrzyma również dodatkowe wsparcie w wysokości ponad 40 mln zł. Jak czytamy w komunikacie przysłanym z zamojskiego UM, te pieniądze stanowić będą „uzupełnienie subwencji ogólnej”. Na co dokładnie zostaną przeznaczone? Część środków będzie wydanych na pokrycie wkładu własnego, który był konieczny w realizacji różnych przedsięwzięć bieżących oraz inwestycyjnych. Innych potrzeb w mieście także jest bez liku.

Drogowy pojawią się także na ulicy Promiennej w tym mieście. Tam także wyremontowana zostanie nawierzchnia ulicy oraz m.in. zaplanowano remont chodników. Dofinansowanie na ten cel wyniesie 633 800 zł. Niebawem ruszy procedura przetargowa. Kiedy rozpoczną się prace remontowe? - Stanie się to jesienią tego roku – zapewnia Marcin Nowak, dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu. - Ich zakończenie planujemy w 2024 r.

O co chodzi? To m.in. - jak to określono - „regulacja” w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Pozyskane pieniądze pójdą także na „pokrycie wydatków związanych z rosnącymi kosztami utrzymania urzędu i jednostek organizacyjnych”: chodzi głównie o opłaty za gaz, ogrzewanie i energię elektryczną.

Nie tylko. Dzięki takiemu wsparciu będzie również możliwa m.in. wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.