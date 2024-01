Zamość. Chcesz wykonać przyłącza do kanalizacji sanitarnej? Postaraj się o dofinansowanie Bogdan Nowak

To ciekawy, ekologiczny projekt. Można otrzymać wsparcie w wysokości od 3 do 5 tys. zł. Takie pieniądze muszą być jednak wydane na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zamościa. Wnioski o wsparcie mogą być składane w zamojskim magistracie w dniach 1-16 lutego.