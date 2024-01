"Ściśnięte serca". Walki pod Zaborecznem i Różą w opowieściach partyzanckich sanitariuszek

To były pierwsze bitwy partyzanckie w okupowanej Polsce. Leśni starli się z Niemcami najpierw pod Wojdą (30 grudnia 1942 r), a następnie pod Zaborecznem (1 lutego 1943 r.). Dowodzeni przez majora Franciszka Bartłomowicza, słabo uzbrojeni partyzanci musieli tam walczyć z niemieckim, zmotoryzowanym batalionem żandarmerii oraz m.in. z niemieckimi kolonistami (w sumie było ich podobno ok. 2 tys.).

Ulewa pocisków

„W dniu 2 lutego (1943 r.), w którym oddziały innych jednostek kompanii okryły się sławą w bitwie pod Zaborecznem, my sanitariuszki byłyśmy pod Hutkowem w lesie” – wspominała pani Wiktoria. „Po pierwszej fazie bitwy wyruszyłyśmy na pole walki, porobiłyśmy opatrunki między innymi kobiecie ciężko rannej w nogę. Gdy wielka siła Niemców natarła ponownie na Zaboreczno, wycofałyśmy się na dawne miejsce, by z dala śledzić nierówną walką”.

Najeźdźcy stracili podobno tego dnia 103 zabitych i kilkudziesięciu rannych. Partyzanci naliczyli w swoich szeregach sześciu poległych i trzech rannych. Wycofujący się z pola walki Niemcy nie dali jednak za wygraną. Podpalili kilka domów w Kolonii Zaboreczno. Wiadomo było, że Niemcy pojawią się w tej okolicy także następnego dnia. Leśni musieli się wycofać. W tej sytuacji sanitariuszki BCh przeniosły punkt opatrunkowy do Hutkowa, a potem – przez Majdan Wielki – do miejscowości Róża. Wydawało się, że w tej wiosce będzie bezpiecznie.

Ta niewielka, wybudowana wśród lasów osada, leży na północnym skraju gminy Susiec. Według spisu z 1921 r. wybudowano tam 11 domów, w których mieszkało 61 osób (byli to sami Polacy). Doszło tam jednak do krwawych wydarzeń, które miały bezpośredni związek z bitwą pod Zaborecznem.

Nie leźć Szwabom w oczy

„Przeprawa (z okolic Zaboreczna do Róży – przyp. red.) przez rozmokłe pola, na których sanie tylko gdzieniegdzie natrafiały na łach topniejącego śniegu, a poza tym brnęły w grząskim błocie, była okropna (...)” – wspominały sanitariuszki BCh. „Nie pozostawało jednak nic innego, jak na przełaj jechać przez pola, zagajniki i lasy, bo drogi były poobstawiane przez Niemców. Wiedzieliśmy o tym przez gońców, którzy wieczorem ostrzegli nas, by: nie leźć Szwabom w oczy (...). Wreszcie konie bardzo zdrożone, a sanitariuszki ledwo trzymające się na nogach, znalazły się szarym rankiem u celu”.

Szpital polowy BCh założono w tzw. gajówce należącej do Józefa Pankiewicza z Róży. Wydawało się to bezpieczne miejsce. „Gajówka leżała w lesie, ok. 400 metrów od drogi w kierunku Łuszczacza, w razie więc napadu Niemców łatwo można było uciec (...)” – wspominały Paulina Czuwara i Stanisława Sahajko. „Przybyli (tam) nowi goście: Jan Kostrubiec ps. Odyniec, Mieczysław Rarot ps. Jaśmin, Jan „Krukowski”, Bolesław Łopuszyńki i Czesław Biront. Każdy z nich wyglądał nie tylko junacko, ale i groźnie. Na ramionach mieli karabiny, pistolety u boku i granaty za pasem. Kieszenie tylko nie były jak zwykle wypchane amunicją, bo poszła na wroga pod Zaborecznem”.