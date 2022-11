W Masłomęczu powstanie muzeum za 21 milionów złotych. Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano jutro

- Odbyło się postępowanie przetargowe. Najtańsza oferta wynosiła jednak 21 mln zł – tłumaczy Tomasz Zając, wójt gminy Hrubieszów. - Musieliśmy zatem zwiększyć wkład własny gminy dla tego przedsięwzięcia. Tak się stało dzięki decyzji radnych.

To ma by jedna z najważniejszych inwestycji gminy Hrubieszów w ostatnich latach. Chodzi o promocję i zachowanie unikatowego dziedzictwa. W starożytności na tym terenie mieszkali m.in. germańscy Goci. Archeolodzy naliczyli w okolicy ok. 70 ich osad (głównie wokół Masłomęcza) oraz kilkanaście cmentarzysk. Duża nekropolia istniała także w samym Masłomęczu. Dzieję tego ludu w znacznej części udało się odtworzyć. Dzięki archeologicznym odkryciom gmina Hrubieszów stała się znana w całej Europie.

Miejscowe władze to wykorzystały. W Masłomęczu powstała „Gocka osada” składająca się m.in. z kilku chat (patronat naukowy nad całym przedsięwzięciem sprawował Instytut Archeologii UMCS w Lublinie). Miejscowi rekonstruktorzy organizują tam także pokazy oraz opowiadają o archeologicznych odkryciach. Teraz przyszedł czas na kolejny, bardzo ważny krok.