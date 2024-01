Mieszkańcy Tomaszowa Lub. nie zapomnieli o „Krwawym dniu” i powstańczym zrywie

Porażki Polaków nie zniechęcały

Jak doszło do owych tragicznych wydarzeń? Przypomnijmy. 24 stycznia 1863 roku Hugo Henryk Gramowski, jeden z zamojskich leśniczych, na czele dziesięciu ludzi „rozpędził” kozacki posterunek w Józefowie. Podczas potyczki zabito dwóch Rosjan. Niewielki, ale zwycięski oddział przybył do Zwierzyńca, gdzie Gramowski został zaraz okrzyknięty wodzem całej powstańczej „partii”.

Tak było w Tomaszowie Ordynackim (dzisiaj to Tomaszów Lub.). Miasto zostało w nocy z 1 na 2 lutego zajęte przez oddział powstańczy dowodzony przez Feliksa Piaseckiego ps. „Walezy”. Rosyjski garnizon Tomaszowa Ordynackiego skrył się za murami Zamościa, dlatego nie natrafiono na opór. Powstańcy pozrywali rosyjskie godła z urzędów oraz ogołocili miejską kasę. To był początek tragedii. Jak ustalił dr Jaruga, o zajęciu Tomaszowa Ordynackiego przez powstańców komendant twierdzy Zamość szybko dowiedział się od szpiega. Zaraz wysłano z Zamościa silny oddział rosyjski pod dowództwem ppłka Gieorgija Jemanowa.

Wojsko otoczyło miasto z trzech stron

O tym, jak wyglądała „interwencja”, można się dowiedzieć z raportu Magistratu tomaszowskiego, wysłanego 11 lutego 1863 r. do rosyjskiego gubernatora cywilnego w Lublinie. Dokument znajdował się w „Aktach do zaburzeń krajowych”, do których dotarł dr Jaruga (dzięki jego interwencji został podobno ocalony przed zniszczeniem). Raport podpisali magistracki kasjer Gosiewski oraz sekretarz Piątasiński.

Rosjanie ich zaatakowali. Zaskoczeni powstańcy musieli wycofać się z Tomaszowa Ordynackiego. „Wyszli i uszykowali się na pustych polach poza miastem” - czytamy dalej w raporcie. „Wojska cesarsko-rosyjskie postąpiły ku nim, lecz po krótkich zamianach strzałowych, wojska cesarsko-rosyjskie wraz z dowodzącym, zamiast ścigać wypuszczonych z miasta powstańców, wróciły do miasta i zaczęły sypać silnym ogniem karabinowym do domów, zajmowanych przez urzędników i obywateli, poczem, zaraz rozleciawszy się na wszystkie strony miasta, rozpoczęli mordy i rabunki”.

Morderstwa, pożary

Doszło do pacyfikacji. Do dziś jest ona nazywana „Krwawym dniem”. „Najpierw wpadłszy do domu, zajmowanego przez Karola Dąbrowskiego, kaznaczeja (kasjera?) komory (celnej), wystrzałem karabinowym zabili go. Meheda [Jana], sztabs-kapitan generalnego sztabu, kwatermistrz 4 rezerwowej dywizji. (Był to) szwagier zabitego Dąbrowskiego, który jako chory od trzech miesięcy, zerwawszy się z łóżka, przywdział szybko na siebie mundur i oświadczył, że jest oficer wojsk rosyjskich, chcąc tem utrzymać chwilowe (…) zapomnienie się żołnierzy, otrzymawszy jednak odpowiedź: To i cóż, żeś ty oficer, również wystrzałem karabinowym przez nich zabity został”.