Schronienie dla tych, którzy nie są w stanie ogrzać swoich domów? Radna o to apeluje

Zebranie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zamościu odbyło się 22 listopada. Jak informuje Renata Niemiec-Bubiłek, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego w Zamościu, jego głównym tematem było przygotowanie do zimy. Omawiano również sposoby wsparcia dla osób bezdomnych. W tym spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawicie policji, Straży Miejskiej oraz Zarządu Dróg Grodzkich. Miało to swoje konsekwencje.

Na ostatniej sesji zamojskiej Rady Miejskiej (obrady odbyły się 28 listopada) kilka razy nawiązywano do tego spotkania. Głos zabrała m.in. radna Agnieszka Klimczuk, która obawia się, że mogą zostać ograniczone dostawy ciepła do budynków mieszkalnych przez ciepłownię Veolii Wschdów (takie sygnały już się pojawiły). Nie tylko ona się tym martwi.

- To bardzo nurtuje mieszkańców. Na co mają się przygotować w związku z zapowiadanymi ograniczeniami dostaw ciepła? – dopytywała podczas obrad radna Klimczuk. - Jeżeli znajdą się takie osoby, które podczas bardzo niskich temperatur, nie będą miały jak ogrzać swoich mieszkań, co mają wtedy zrobić? Gdzie powinny się zgłosić? Czy dla takich osób mamy zapewnioną alternatywę?