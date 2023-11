Zamość. Podwyżki podatku od nieruchomości nie będzie

Dlatego dochody należy według niej waloryzować. Jednym ze sposobów miało być podniesienie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. W przypadku budynków mieszkalnych miało to być 1,04 za każdy mkw. (wzrost o 0,14 zł). Natomiast gdy budynki są związane z działalnością gospodarczą opłata miała wówczas pochłonąć 30,28 za 1 mkw. (więcej o 3,95 zł.), a gdy są np. związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych – 6,76 zł za każdy mkw. (więcej o 0.89 zł).

Nowe stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Skutkiem ich podwyższenia miał być wzrost dochodów miasta w przyszłym roku o ok. 6 mln zł (do poziomu 46,5 mln zł). Zamojscy radni po długiej dyskusji się na to nie zgodzili. Pojawiły się opinie, że zamojski UM powinien szukać oszczędności np. w kosztach funkcjonowania urzędu, a nie sięgać do kieszeni mieszkańców (mówili o tym m.in. radni: Dariusz Zagdański, Janusz Kupczyk i Rafał Zwolak).

Efekt? Przeciwko podwyżkom zagłosowało 17 radnych. Pięć osób wstrzymało się od głosu, a jeden radny nie oddał go wcale.