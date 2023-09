Zamość. Podwyżki za śmieci na razie nie będzie. Co dalej? Na razie nie wiadomo

To w Zamościu gorący temat, bo podwyżki miały wynieść aż 57 proc. Magistraccy urzędnicy tłumaczą, że są one konieczne, gdyż koszty miejskiego „systemu” gospodarowania odpadami komunalnymi przewyższają dochody z tytułu opłat za śmieci. W efekcie system się nie domyka i trzeba do niego dokładać (w 2023 r. - 3,5 mln zł).

Dlatego zaplanowano podwyżki. Projekt takiej uchwały trafił w poniedziałek (25 września) pod obrady zamojskiej Rady Miejskiej. Dyskutowano na ten temat ponad 2,5 godziny. W końcu radni zmian nie przegłosowali. Z wielu powodów. Jedni tłumaczyli, że o planowanych zmianach „stawek śmieciowych” dowiedzieli się za późno, inni przekonywali, że tak wysokie podwyżki, byłyby dla przeciętnych mieszkańców trudne do udźwignięcia. Pojawiły się też głosy, iż tak poważne zmiany powinny być lepiej przygotowane np. w kilku wariantach.