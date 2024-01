Policjanci uratowali kobietę, która przez sześć dni była zamknięta na strychu. Teraz im podziękowano

Jak do tego doszło? W sobotę (30 grudnia) policję zawiadomił syn 72-letniej mieszkanki Lubyczy Królewskiej. Tłumaczył, że od kilku dni próbuje się z nią skontaktować. Bezskutecznie. Policjanci natychmiast udali się do wskazanego domu. Drzwi były tam zamknięte, a światła wygaszone. Funkcjonariusze usłyszeli jednak jakieś dziwne, stłumione dźwięki, które świadczyły o tym, że ktoś może być w środku.

Podjęli decyzję o „siłowym wejściu” do budynkuu. Na strychu domu udało się wówczas znaleźć starszą kobietę. Była skrajnie wycieńczona, odwodniona, osłabiona i wyziębiona. Bliska hipotermii. Bo jak się okazało, zatrzasnęła się tam… sześć dni wcześniej. Nie miała nic do jedzenia, ani do picia. Przed wychłodzeniem chroniła się okrywając ciało starymi kołdrami i czym się tylko dało.

Funkcjonariusze bezzwłocznie wezwali karetkę. Kobieta trafiła do szpitala. Udało się ją uratować. Teraz policjanci zostali docenieni przez starostę tomaszowskiego.