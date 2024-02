Dzisiaj święto Matki Boskiej Gromnicznej. „Aby dusza pewną drogą podążała”

W naszym kraju nazwa święta przyjęła się od zwyczaju przynoszenia i święcenia w tym dniu świec (gromnic) do kościołów. Podczas tego święta kończy się okres obchodów Bożego Narodzenia i m.in. śpiewania kolęd. Chowamy do szaf także przeróżne, świąteczne ozdoby oraz demontujemy choinki. W kościołach odbywają się nabożeństwa (nie jest to jednak obecnie święto uznane za „nakazane”: zatem wierni nie mają obowiązku w nich uczestniczyć).

Uważa się, że poświęcone świece i gromnice mają moc „światła Bożego”. Nasi dziadowie zwracali uwagę jak się zachowują podczas owej ceremonii. Gdy „trzeszczały” lub pryskały oznaczało to, że lato w danym roku będzie mokre, pełne burz. Jeśli tak się nie działo, pogoda miała być piękna, słoneczna. To było także związane z innymi, ważnymi zwyczajami.