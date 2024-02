Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Zamościu?

Przegląd stycznia 2024 w Zamościu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Kapliczkę wybudował podobno jeden z gajowych. Miała upamiętniać śmierć czwórki jego dzieci, które zmarły w 1914 roku w wyniku epidemii (prawdopodobnie tyfusu). Stoi ona przy trasie z Kosobud do miejscowości Wojda w powiecie zamojskim. To jeden z mało uczęszczanych, roztoczańskich szlaków. Warto się tam wybrać na długi spacer. Zobaczymy m.in. piękną panoramę okolicznych pól i lasów.

To jedno z najbardziej malowniczych miejsc na Roztoczu. W położonej we wspaniałych lasach Floriance można oglądać wystawę poświęconą Tadeuszowi Vetulani, profesorowi Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Był on badaczem rasy tarpana leśnego oraz jak to określono „twórcą rasy Konik Polski”. Ekspozycja została zawieszona na obszernej stajni tych sympatycznych zwierząt, które stały się symbolem Roztoczańskiego Parku Narodowego. Obok można też oglądać stado koników polskich.