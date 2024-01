Wystawa i „ostoja" konika polskiego we Floriance. Zimą także warto się tam wybrać Bogdan Nowak

To jedno z najbardziej malowniczych miejsc na Roztoczu. W położonej we wspaniałych lasach Floriance można oglądać wystawę poświęconą Tadeuszowi Vetulani, profesorowi Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Był on badaczem rasy tarpana leśnego oraz jak to określono „twórcą rasy Konik Polski”. Ekspozycja została zawieszona na obszernej stajni tych sympatycznych zwierząt, które stały się symbolem Roztoczańskiego Parku Narodowego. Obok można też oglądać stado koników polskich.