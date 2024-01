Prasówka tygodniowa z 28.01.2024 w Zamościu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Oranżeria, kawiarnia, centrum handlowe - mieszkańcy prześcigają się w spekulacjach dotyczących przyszłości "starego" dworca PKS na Podzamczu. Jakie są plany wobec tego miejsca? W co może się przemienić?

W Józefowie oraz w miejscowej gminie ponad 70 hektarów ziemi zostało w planie zagospodarowania przestrzennego przekwalifikowanych na tereny inwestycyjne. Taką decyzję podjęli na ostatniej sesji RM (obrady odbyły się 25 stycznia) miejscowi radni. Nie oznacza to jednak, że powstaną tam zakłady przemysłowe. Raczej wzmocni się dzięki temu miejscowa branża turystyczna.

To niezwykle malownicza, roztoczańska miejscowość, położona ma północno-zachodnim skraju gminy Szczebrzeszyn. Kawęczynek (gm. Szczebrzeszyn) otaczają malownicze pagórki, w tym najwyższa w okolicy Czubata Góra o wysokości 324 m. n.p.m. Turyści, którzy zawędrują na okoliczne szlaki zobaczą niezwykle piękne, głębokie wąwozy, rozległe pola i wspaniałe lasy.

Ochotnicza Straż Pożarna z Brodów Małych (gmina Szczebrzeszyn) ma nowy, średni wóz ratowniczo gaśniczy marki Iveco. Pojazd kosztował ponad 1,1 mln zł. Także w innych jednostkach OSP w powiecie zamojskim mają powody do radości.

W środę (24 stycznia) odbył się ogólnopolski protest rolników. W województwie lubelskim na terenie 11 powiatów zablokowane zostały drogi. Celem zgromadzenia było wywarcie presji na Komisji Europejskiej , aby zmieniła podejście do niekontrolowanego napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy.

W sobotę (20 stycznia) maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oficjalnie rozpoczęli odliczanie do matury. Wspólna zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie, jak wyglądała studniówka V LO!

Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali 37-latka z powiatu tomaszowskiego. Mężczyzna poszukiwany był za przestępstwa o charakterze pedofilskim. Do odbycia ma karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. 37-latek trafił już do zakładu karnego.

Do tragicznego wypadku doszło na DW-850 na trasie Wożuczyn – Rachanie. 19-letni kierowca najechał na 39-latka. W wyniku zdarzenia pieszy zmarł.

Wprawdzie zamojscy radni muszą jeszcze podjąć odpowiednią uchwałę w sprawie przekształcenia zamojskiego I Liceum Ogólnokształcącego (stanie się to prawdopodobnie 29 stycznia), ale szkoła już w piątek (26 stycznia) rusza z wielką przeprowadzką do nowej siedziby. Od 1 lutego będzie to pięknie odnowiony gmach Akademii Zamojskiej.

Skupił w swym ręku posiadłości o łącznej powierzchni ok. 6,5 tys. km kw. Było tam 11 miast i 200 wsi. Słynął jako wódz i mecenas sztuki. Jednak prawdziwym pomnikiem, który kanclerz Jan Zamoyski postawił sobie za życia, był Zamość: wspaniałe renesansowe miasto, otoczone potężnymi murami. Zbudowano je w oszałamiającym tempie.