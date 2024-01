Kapliczka przy trasie z Kosobud do Wojdy. Warto wybrać się na ten roztoczański szlak

Przyjechaliśmy do Kosobud (gm. Zwierzyniec) z Zamościa. Do przebycia było kilkanaście kilometrów. Ustawiliśmy samochód na parkingu obok miejscowego kościoła (w sąsiedztwie możemy np. zwiedzić stary, malowniczy cmentarz: najstarszy nagrobek pochodzi tam z pierwszej połowy XIX wieku). Stamtąd wyruszyliśmy szlakiem w kierunku Wojdy. Wędrówka trwała około godziny. To zatem może być propozycja choćby na sobotni lub niedzielny spacer.

W połowie drogi natknęliśmy się na kapliczkę „domkową” o wzruszającej historii. Nadal ktoś o nią dba. Wewnątrz zauważyliśmy m.in. sztuczne kwiaty, obrazek Matki Boskiej oraz wizerunki świętych.