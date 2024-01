Roztoczański przysiółek Bródki. Zobaczymy tam starą studnię, drewniane opłotki i domy. Nie brakuje też tajemnic

„Jestem właścicielką działki w Jacni-Bródkach. Na granicy mojej działki i lasu, od dołu, stał kiedyś drewniany, spróchniały krzyż – napisała do mnie Zofia Sawecka-Gólczewska, wieloletnia, zamojska dziennikarka (obecnie mieszka w Warszawie). „Kiedy kupiłam działkę, ludzie mówili, że to chyba krzyż na granicy pól Bródek i lasów. Rok lub dwa temu (rzadko tam bywam), pojawił się w tym miejscu nowy, metalowy krzyż. Bez żadnej tabliczki czy innych oznaczeń”.

Na granicy lasu

Wtedy pojawiły się kolejne opowieści. „Usłyszałam też nową wersję, że to mogiła powstańca z Powstania Styczniowego” – napisała pani Zosia. „Nie wiem, co na to gmina. Gdyby to ostatnie było prawdą a nowy krzyż miał upamiętniać powstańca, to powinna być jakaś o tym tabliczka. Krzyż stoi na granicy mojej działki i lasu. Może Tobie uda się wyjaśnić jego historię? Ta moja działka zarosła samosiejką i to też już jest las a krzyż znajduje się w dolnej części działki, po lewej stronie (wschodniej), jakieś 10 m od nieuczęszczanej drogi gminnej”.