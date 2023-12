Przegląd prasy z tygodnia 24.12.2023. Co działo się w Zamościu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zamościa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najgorsi kierowcy w woj. lubelskim. Czy nie trafiła tam twoja rejestracja? Zobacz ”?

Przegląd tygodnia: Zamość, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najgorsi kierowcy w woj. lubelskim. Czy nie trafiła tam twoja rejestracja? Zobacz Od złego parkowania utrudniającego ludziom życie, przez wymuszanie pierwszeństwa i wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, aż po podszywanie się pod pojazd uprzywilejowany i korzystanie z "korytarza życia". Grudniowy ranking najgorszych kierowców z naszego województwa podobnie jak poprzednie obfituje w zwroty akcji. Zobaczcie sami! 📢 Tak kiedyś świętowano. Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe (ZDJĘCIA) Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe. Zobaczcie jak kiedyś świętowano wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszamy do galerii zdjęć! 📢 Najpiękniejsze choinki Czytelników Kuriera Lubelskiego. Zobacz zdęcia W mediach społecznościowych poprosiliśmy Was o pochwalenie się swoją choinką. Nie zawiedliście! Zasypaliście nas zdjęciami pięknych świątecznych drzewek. Dziękujemy za fotografie, które pozwoliły nam stworzyć tę wyjątkową, świąteczną, galerię. Zobaczcie, jak wyglądają przystrojone przez Czytelników drzewka.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 „Skok cywilizacyjny”. Wielomilionowe inwestycje w gminie Trzeszczany Jest się czym pochwalić. Gmina Trzeszczany w powiecie hrubieszowskim wykonała w tym roku inwestycje warte około 25 milionów złotych. Co w tym niezwykłego? Roczny budżet tego samorządu, jeśli nie wliczymy do niego pozyskanych dotacji, wynosi blisko... 20 mln zł. To zatem sytuacja bez precedensu w tym samorządzie. Tym bardziej, że roboty udało się wykonać bez zaciągania kredytów.

📢 Ruszył do boju jako pierwszy. Radny Rafał Zwolak chce zostać prezydentem Zamościa W Zamościu kampania wyborcza ruszyła pełną parą. W piątek (22 grudnia) Rafał Zwolak, miejscowy, wieloletni radny miejski oficjalnie ogłosił swój start na stanowisko prezydenta tego miasta. Stało się to na Rynku Wielkim, przed zamojskim Ratuszem. Na spotkanie przybyło także kilkadziesiąt osób, które go popierają. Dostrzegliśmy wśród nich m.in. Marcina Zamoyskiego, byłego prezydenta Zamościa oraz posła Sławomira Ćwika. 📢 Zamojski Orszak Trzech Króli będzie barwny i wesoły. Gotowy już jest program przedsięwzięcia X Jubileuszowy Orszak Trzech Króli przejdzie po ulicach Zamościa 6 stycznia. W tym roku to wielkie przedsięwzięcie odbędzie się pod hasłem „W jasełkach leży”. Uczestnicy spotkają się o godz. 10.30 w zamojskiej Katedrze . Tam zaplanowano mszę, której oprawę zapewni Zespół Wokalny Służby Więziennej. Potem zostanie uformowany wielki orszak.

📢 Zamość. O budżecie miasta, obligacjach, stypendiach i planie zrównoważonej mobilności Zamojscy radni miejscy zbiorą się w środę (27 grudnia) na sesji. Obrady odbędą się sali Consulatus zamojskiego Ratusza. W programie m.in. uchwalenie budżetu miasta na 2024 rok, zmiany w tegorocznej uchwale budżetowej oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Radni zdecydują także o ewentualnej emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 12 mln zł. 📢 „Dmuchanie na duchy”. Zwyczaje wigilijne w dawnej (i obecnej) Polsce Wigilia jest uważana za wieczór cudów. Związanych jest z nią wiele pięknych zwyczajów, wróżb i... przesądów, które są wyjątkowo żywotne. Nie tylko. Przystrojona choinka, kartki świąteczne, opłatki czy wyjątkowe, tradycyjne dania – to tylko niektóre, wigilijne i świąteczne „akcesoria”.

📢 Siedliszcze. Był kiermasz świąteczny i zbiórka charytatywna. Zobaczcie zdjęcia Tuż przed świętami, w czwartek 21 grudnia, na placu targowym w Siedliszczu, zorganizowany został kiermasz świąteczy. Można było kupić piękne wyroby i pyszne potrawy na świąteczny stół.

📢 Krzysztof Komorski nowym wojewodą lubelskim. Priorytetem sytuacja na granicy Działacz Platformy Obywatelskiej, radny sejmiku i wiceprezes MOSiR „Bystrzyca” został powołany na stanowisko wojewody lubelskiego. – Priorytetem jest dla mnie sytuacja kryzysowa związana z protestem przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej – mówi „Kurierowi” Krzysztof Komorski. 📢 Wspólne Działanie dla Zwierząt i Środowiska – sukces akcji w Biłgoraju W niedzielę Biłgoraj rozbrzmiewał entuzjazmem i solidarnością podczas dwóch wielkich akcji: "Karma Wraca" na rzecz Biłgorajskiego Stowarzyszenia Opieki Nad Zwierzętami Podaj Łapę oraz "Choinka za surowce wtórne". Mieszkańcy zjednoczyli się, aby wspólnie wesprzeć zwierzęta oraz dbać o środowisko, osiągając imponujące rezultaty. 📢 Znamy finalistów krasnobrodzkich eliminacji do festiwalu w Będzinie Najlepiej wypadli: zespół „Galicjanki” z Roztocza oraz solistka Maja Rębisz. W Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyły się rejonowe eliminacje do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie.

📢 Z Zamościa pojedziemy pociągiem do Bełżca i Hrebennego To dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Zamojszczyzny. Od 2 stycznia ruszają pociągi na trasie z Zamościa do stacji Bełżec-Wschód. Nie tylko. W piątki i niedzielę owe kursy zostaną wydłużone aż do Hrebennego (czyli do granicy Polski z Ukrainą). Przewozy będzie wykonywać Polregio S.A. 📢 Powiat zamojski. Legendarna bitwa pod Wojdą we wspomnieniach Marcina Olchowskiego ps. „Gwiazda” Były to pierwsze bitwy partyzanckie w okupowanej przez Niemców Polsce. Partyzanci z Batalionów Chłopskich starli się ze znacznie silniejszymi niemieckim jednostkami najpierw pod Wojdą, a następnie pod Zaborecznem. Na jakiś czas powstrzymano wówczas hitlerowskie wysiedlenia i pacyfikacje w powiecie zamojskim. Jednym z uczestników bitwy pod Wojdą był wieloletni komendant gminny Batalionów Chłopskich, Marcin Olchowski ps. „Gwiazda”. Jego wspomnienia są dzisiaj bezcenne.

📢 Zamość. I LO przeniesie się w lutym do odnowionego gmachu dawnej Akademii Zamojskiej Uchwała zamojskiej Rady Miejskiej w tej sprawie została podjęta. Chodzi o zmianę lokalizacji siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. Obecnie zajęcia odbywają się w dawnym pałacu rodziny Zamoyskich (przez wiele lat był on także siedzibą miejscowych sądów) przy ul. Akademickiej. Teraz szkoła ma wrócić do dawnego gmachu Akademii Zamojskiej. 📢 UMCS wzbogacił się o 58 doktorów i 5 doktorów habilitowanych. "To świadczy o rozwoju naukowym uczelni" W środę (20 grudnia) o 16.00 w auli Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyły się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie miało szczególny charakter, bo to końcowy akcent wieloletniego trudu doktorów i opieki naukowej promotorów. 📢 Nowy wojewoda lubelski objął stanowisko. Lech Sprawka żegna się z urzędem Krzysztof Komorski, dotychczasowy radny województwa lubelskiego, został w środę nowym wojewodą lubelskim. Nominację odebrał w Warszawie z rąk wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Na nowe stanowisko wprowadził go Lech Sprawka, który pełnił tę funkcję od 2019 roku.

📢 Nauczyciele dyplomowani odebrali akty nadania. Zobacz zdjęcia z uroczystości Podczas środowej (20 grudnia) uroczystości w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelski Kurator Oświaty wręczył akty nadania najwyższego stopnia awansu pedagogom, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w trakcie postępowania na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. 📢 Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 17. Trasa jest zablokowana W zderzeniu busa pasażerskiego z ciężarówką oczekująca w kolejce do przejścia granicznego z Ukrainą zginął około 30-letni mężczyzna. Droga krajowa nr 17 w Bełżcu jest całkowicie zablokowana.

📢 „Spanie, picie i jedzenie daje trosk zapomnienie”. Przestrogi i komunikaty płynące ze staropolskich snów "Widziałem we śnie pannę Elżbietę Bartlównę w zalotach (...). Następnie śniło mi się, jakby zmarły niedawno Woronow przypijał do mnie kieliszkiem gorzałki, ale ja ją ledwo spróbowałem. Mając jednak ufność w Bogu, zaprawdę nie będę zawstydzony na wieki" – notował Bazyli Rudomicz, zamojski uczony i kronikarz 8 sierpnia 1658 r. Jego sny bywały bardzo różne. Niektóre miały charakter dewocyjny. I były niezwykle rozbudowane. Nie tylko on takie miewał.

