Zamość. I LO przeniesie się w lutym do odnowionego gmachu dawnej Akademii Zamojskiej

Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej liceum, stanie się to już w lutym. Dyrekcja placówki prosi jednak o wsparcie.

„Od 2019 roku szkoła funkcjonuje w tymczasowej siedzibie – budynku pałacu Zamoyskich” – czytamy w komunikacie (zamieszczamy go obok). „W lutym 2024 r. zaplanowany jest powrót naszego liceum do zrewitalizowanego, historycznego budynku Akademii Zamojskiej, co wymaga nakładu wielu sił i środków finansowych. Dlatego zwracamy się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o każdą możliwą pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia (dalej podano numer telefonu oraz e-mail)”.