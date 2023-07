Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Wnukowi, prezydentowi Zamościa

Andrzej Wnuk także dzisiaj nie przyznaje się do winy. - Od kilku lat czekam, aż ta sprawa trafi do sądu. Nikt poza prokuraturą nie uważa, że mogłem stworzyć jakieś dowody w tej sprawie. Inne zarzuty także są bezpodstawne - zapewnia prezydent Andrzej Wnuk. - Czekam na proces ze spokojem.

Co na to wszystko radny Marek Kudela (obecnie jest bezpartyjny)? - Dowiedział się o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu od was. Nie chciałbym tego na razie komentować. Dobrze byłoby jednak, aby ta sprawa została do końca wyjaśniona – podkreśla Marek Kudela.