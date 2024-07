Prasówka z czerwca 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Prasówka lipiec Zamość: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Zamościa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Są powody do niepokoju. Bo to już kolejna dewastacja w zamojskim Parku Miejskim. Tym razem został zniszczony jeden z kamiennych kwietników. Był on ozdobą mostu, który prowadzi do parku z ulicy Akademickiej. Wcześniej ktoś pomazał farbą postument na którym ustawiono w tym zakątku miasta popiersie Stanisława Staszica.