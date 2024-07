Prezydent Zamościa o elektrycznych autobusach: „To tylko tak fajnie wygląda”

Zakup owych „elektryków” pochłonął ponad 47,7 mln zł. 64 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To miał być początek. Bo miasto – jak informowano jeszcze pod koniec ubiegłego roku - zamierzało kupić kolejne autobusy elektryczne. Na razie jednak tak się nie stanie.

- Na początku myślałem, żeby kupić kilka takich mniejszych autobusów, które mogłyby jeździć do gminy (Zamość) – mówił Rafał Zwolak, prezydent Zamościa na zwołanej ostatnio konferencji prasowej. - Jednak w tej chwili nie jest to dobry pomysł, ponieważ koszt ładowania akumulatorów jest dosyć duży. A będzie jeszcze podwyżka opłat za energię. Zatem koszt zbliży się do ceny ropy. Więc zobaczymy…