Ruszyło wielkie liczenie bocianów. Ornitolodzy potrzebują naszego wsparcia

Ornitolog w każdej gminie

Znajome gniazda

Bociany to wspaniałe ptaki. W naszym kraju otacza się je szacunkiem. Są także obecne w wielu polskich legendach i wierzeniach. Uważa się, że przynoszą one szczęście i pomyślność domowi, na którego dachu „postawią” swoje gniazdo. One też nasz kraj polubiły. Jak zapewniają organizatorzy akcji, ponad 25 proc. światowej populacji bocianów białych co roku przybywa do Polski, aby tu wychować swoje młode.