Wielki piknik archeologiczny w Sąsiadce. W programie m.in. pokazy i koncerty

Wysokie wały i badana archeologiczne

To piękne, pełne tajemnic miejsce. Stary gród na pograniczu polsko-ruskim w Sąsiadce (w źródła pojawia się także jako „Sutiejsk”) był kiedyś ważnym ośrodkiem handlowym na szlaku z Krakowa do Kijowa. Uważa się, że należał on do słynnych, wczesnośredniowiecznych Grodów Czerwieńskich i musiał mieć duże znaczenie polityczne i gospodarcze.

Skąd o tym wiemy? Pierwsze wykopaliska w Sąsiadce zostały przeprowadzone w1936 r. pod kierunkiem prof. Włodzimierza Antoniewicza oraz Zofii Wartołowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Wykonano wówczas m.in. pomiary dawnego grodziska. Kolejne badania prowadzono w 1937, 1938 i 1939 r.

Stanowisko zdobyło wówczas duży rozgłos. Podobały się m.in. stare wały grodziska o wysokości od 5 do 6 m (teraz od 3,5 do 6 m).