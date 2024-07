W tym roku Zamość nie będzie szturmowany. Ważna, miejska impreza się nie odbędzie

Zamość na to zasługuje

- Staramy się, żeby poziom imprez, które organizuje miasto był naprawdę wysoki – mówił na spotkaniu z dziennikarzami Marek Kudela, wiceprezydent Zamościa. - Z niektórych musieliśmy jednak zrezygnować. Dotyczy to m.in. Plaży Open (pisaliśmy o tej decyzji – przyp. red.). To był wydatek ok. 150 tys. zł. Dlatego doszliśmy do wniosku, że miasta na tę imprezę nie stać. Po wielu naradach i dyskusjach podjęliśmy decyzję, iż także „Szturm Twierdzy Zamość” nie zostanie zorganizowany.

W tym wypadku także chodzi o oszczędności. - Uważamy, że Zamość zasługuję na taką imprezę. Musi być ona jednak na bardzo wysokim poziomie – podkreślał wiceprezydent Kudela. - W tej chwili trwają jednak rozmowy z organizatorami na temat tego czy nie warto byłoby takiej imprezy robić co dwa lata. Chodzi o to, żeby było to wydarzenie, które odbije się echem w całym kraju.