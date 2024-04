W Szczebrzeszynie powstanie wirtualna strzelnica za 200 tys. zł.

Wirtualne strzelnice powstały niedawno w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju oraz m.in. w Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu. System szkolenia opiera się tam na replikach broni strzeleckiej, które tak naprawdę są laserowymi symulatorami. Emitują one niewidzialne dla oka wiązki światła. To dzięki niemu możemy „strzelać” do wybranych, wirtualnych celów.

W szkoleniach na tego typu obiektach może brać udział jednocześnie kilka osób. Mogą ćwiczyć strzelanie w różnych pozycjach: stojąc, leżąc lub klęcząc. System daje możliwość stopniowania trudności. To różnego rodzaju strzelania statyczne i dynamiczne. Co ważne taka, wirtualna strzelnica może być rozbudowana i modyfikowana. Istnieje możliwość jej wyposażenia w kolejne moduły, które ewentualnie rozszerzą „funkcjonalność szkoleniową”.

Niebawem z z takiej strzelnicy będzie można korzystać w Szczebrzeszynie. To również nawiązanie do miejscowej tradycji. „Lokalizacja wirtualnej strzelnicy w Szczebrzeszynie daje dobre warunki do współpracy z zainteresowanymi szkołami, chcącymi prowadzić szkolenia strzeleckie, nawiązując do funkcjonującej w przeszłości strzelnicy ćwiczeniowej cieszącej się dużą popularnością” – czytamy na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zamościu.