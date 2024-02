Prasówka z całego tygodnia 11.02.2024 w Zamościu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

To dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu zamojskiego. Właśnie rozpoczęto remont ponad 7,5-kilometrowego odcinka ulicy z Udrycz do Kolonii Dębowiec. Inwestycja pochłonie ponad 17,1 mln zł. Jest możliwa dzięki wsparciu pozyskanemu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Beata Ścibakówna to jedna z najlepszych polskich aktorek, która wyróżnia się nie tylko talentem, ale także nieprzeciętną urodą. Dzisiaj należy do grona najpiękniejszych kobiet w swoim wieku. Zastanawiasz się, jak wyglądała w młodości? Zebraliśmy w jednym miejscu jej archiwalne zdjęcia.

Szukasz działki do kupienia w woj. lubelskim? Przedstawiamy najnowsze oferty, które można kupić podczas licytacji komorniczych. Sprawdź, w posiadanie jakiego gruntu możesz wejść. To wszystko w okazyjnej cenie!

To była jedna z najważniejszych inwestycji Zamościa w ostatnich latach. Całkowity koszt remontu zabytkowego gmachu Akademii Zamojskiej (jej budowę rozpoczęto w 1593 roku) to ponad 41 mln 546 tys. zł. Z tego ok. 24 mln zł to unijna dotacja. Prace zostały niedawno zakończone. Do budynku przeniosło się już zamojskie I Liceum Ogólnokształcące. Powstała tam także Zamojska Akademia Kultury.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” ogłosił w piątek (9 lutego) ogólnopolski strajk generalny. Już wiadomo, że przyłączą się do niego inne organizacje rolnicze oraz grupy niezrzeszone. W sumie zaplanowano dotychczas ponad 200 protestów na przejściach granicznych, autostradach i drogach krajowych, w tym w woj. lubelskim.