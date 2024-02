Mediateka i wytwórnia kultury. Przed nami dzień otwarty w odnowionym gmachu Akademii Zamojskiej Bogdan Nowak

To była jedna z najważniejszych inwestycji Zamościa w ostatnich latach. Całkowity koszt remontu zabytkowego gmachu Akademii Zamojskiej (jej budowę rozpoczęto w 1593 roku) to ponad 41 mln 546 tys. zł. Z tego ok. 24 mln zł to unijna dotacja. Prace zostały niedawno zakończone. Do budynku przeniosło się już zamojskie I Liceum Ogólnokształcące. Powstała tam także Zamojska Akademia Kultury.