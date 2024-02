Unikatowa wystawa zdjęć Stanisława Orłowskiego odbędzie się w Zamościu. Będzie nosić tytuł "90"

- Będzie to wystawa, którą chyba można uznać za trochę przekrojową w mojej fotograficznej pracy. Zaprezentowane zdjęcia zobaczymy głównie w sepii – mówi Stanisław Orłowski (któremu w imieniu naszej redakcji także złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia). - Jaka tematyka? Na wystawie zobaczymy zdjęcia wykonane w różnych miejscach Zamościa, ale także w innych miastach i okolicznościach. Co mogę powiedzieć? Taki jubileusz to naprawdę fajna sprawa. Dziękuje wszystkim, którzy pomagają go w taki sposób uwypuklić, podkreślić.