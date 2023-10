Prasówka tygodniowa z 8.10.2023 w Zamościu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Zamościa czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zamościa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 1.10 a 7.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Licytacje komornicze domów w woj. lubelskim. Sprawdź, jakie nieruchomości można kupić w atrakcyjnej cenie ”?

Przegląd tygodnia: Zamość, 8.10.2023. 1.10 - 7.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Licytacje komornicze domów w woj. lubelskim. Sprawdź, jakie nieruchomości można kupić w atrakcyjnej cenie Szukasz domu w atrakcyjnej cenie? Komornicy licytują te nieruchomości w województwie lubelskim. Zobacz aktualne ogłoszenia licytacji w naszym regionie. 📢 Gdzie na jesienny spacer w Lubelskiem? Nasi Czytelnicy polecają swoje ulubione miejsca Dawno nie mieliśmy takiej malowniczej i ciepłej jesieni. To idealny moment, żeby zabrać swoją rodzinę czy przyjaciół, bądź też samemu wyprawić się na jednodniowy wypad i leniwie przechadzać się po kolorowych lasach i parkach. Gdzie najlepiej wybrać się na jesienny spacer? Lubelszczyzna ma w tej sprawie wiele do zaoferowania.

📢 Przeżyli z sobą 50 lat. Małżonkowie z gminy Chełm świętowali złote gody. Zobacz zdjęcia Złote gody to wyjątkowa uroczystość, którą 5 października obchodziły 22 pary z gminy Chełm. Z tej okazji w "Nowej Dianie" w Pokrówce odbyło się uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, nadanych przez prezydenta RP.

Tygodniowa prasówka 8.10.2023: 1.10-7.10.2023 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uroczystości w 80. rocznicę powstania więźniów niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze To wydarzenie było jednym z najbardziej heroicznych przejawów oporu Żydów podczas II wojny światowej. W październiku 1943 roku w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze doszło do powstania i masowej ucieczki więźniów. Wtedy około 300 osób zdołało zbiec z obozu, a zaledwie 50 z nich przeżyło do końca wojny. Obchody 80. rocznicy tego wydarzenia odbędą się 12 października o godz. 13.00 w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze, pow. włodawski.

📢 Powiat zamojski. Zaplanowano remonty drogowe. Pójdzie na to ponad 21 mln zł Droga z Udrycz Kolonii do Dębowca (o długości 7,5 km) zostanie wyremontowana. Samorządowcy z powiatu zamojskiego wystarali się właśnie o dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 17,6 mln zł. To stanowi – jak to określono – 80 proc. kosztorysu inwestorskiego (różnicę dołoży samorząd). 📢 Zamość będzie miał najnowocześniejszą flotę autobusów na „ścianie wschodniej”. A to dopiero początek Czternaście autobusów elektrycznych będzie jeździć po zamojskich ulicach już w listopadzie. Ich zakup pochłonie ponad 47,7 mln zł. 64 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To dopiero początek. Miasto zamierza kupić kolejnych 14 „elektryków”. 📢 Zamach na gestapowca Majewskiego. Na Zamojszczyźnie zdobył ponurą sławę „Taksówka była otwarta, tak że dokładnie można było widzieć siedzące w niej osoby: 2 kobiety i 2 mężczyzn w mundurach gestapo. Wszyscy przywarli do siedzeń, żeby przedstawiać jak najmniejszy cel” – pisał partyzant „Zięba”, w raporcie dotyczącym zamachu na gestapowca Majewskiego,. „Jeden z mężczyzn zwisł nad stopniem zapewne z zamiarem wyskoczenia, lecz natychmiast osunął się do wewnątrz. Strzały grzmiały bez przerwy, okazało się (...), że do pędzącej taksówki trafić nie jest tak łatwo”.

📢 Gmina Krasnystaw. Kompleks sportowy w Siennicy Nadolnej już po gruntownej modernizacji. Zobacz zdjęcia Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej w Siennicy Nadolnej w gminie Krasnystaw przeszedł już gruntowną modernizację. W minioną środę 4 października boiska sportowe zostały uroczyście otwarte. 📢 Ogólnie mamy czwartek, ale... w Zamościu jest „Weekend”. Zespół „Weekend” Na zamojskim Starym Mieście trwa impreza pod hasłem „Rynek pełen smaków”. Na scenie prezentuje się właśnie grupa „Weekend”.

📢 "Ważne są wartości i solidne podstawy". Krajowa Grupa Spożywcza wyda na Lubelszczyźnie blisko 1 miliard złotych To bardzo ważna informacja. Krajowa Grupa Spożywcza chce w najbliższych pięciu latach wydać w woj. lubelskim blisko 1 mld zł. Mówił o tym Marek Zagórski, prezes zarządu KGS S.A na konferencji, która w czwartek (5 października odbyła się w Zamościu).

📢 Niezwykły jubileusz 70-lecia Szkolnego Związku Sportowego w Chełmie. Zobacz zdjęcia Uroczystości związane z 70-leciem istnienia Szkolnego Związku Sportowego w Chełmie, a także podsumowanie współzawodnictwa szkół odbyły się 4 października w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. 📢 Zespół Pieśni i Tańca Zamojszczyzna oraz grupa Weekend wystąpią w Zamościu Na zamojskim Starym Mieście odbędzie się dzisiaj (5 października) impreza pod hasłem „Rynek pełen smaków”. To wydarzenie rozpocznie się o godz. 16. Na scenie wystąpi Zespół Pieśni i Tańca Zamojszczyzna oraz grupa Weekend. 📢 Zabytkowy most przy ulicy Lubelskiej w Biłgoraju zostanie odnowiony. Prace potrwają rok Pochodzi z pierwszej połowy lat 30. ubiegłego wieku. Został wpisany do miejscowego rejestru zabytków. Niestety most na ulicy Lubelskiej w Biłgoraju od dawna czeka na remonty. Teraz to będzie możliwe. Powiat biłgorajski wystarał się o dofinansowanie na ten cel. Będzie to 1,3 mln zł. przyznane w ramach drugiej edycji naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

📢 Zamość. Będą przekonywać do profilaktyki przeciwnowotworowej i zachęcać kobiety do „samobadania” To ciekawa inicjatywa. Miasto Zamość rusza z akcją poświęconą profilaktyce przeciwnowotworowej. W tym celu utworzono na FB stronę „A zbadaj to” (jak czytamy jest ona poświęcona także „zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu").

📢 Nie tylko ból w klatce piersiowej. Po tym poznasz, że serce nie daje sobie rady. Nie przegap objawów i rozpoznaj chorobę serca Nie tylko silny ból w klatce piersiowej czy omdlenie mogą oznaczać choroby serca. Wiele objawów jest dużo mniej charakterystycznych. Jeśli jednak się pojawiają mogą świadczyć o rozwijającej się chorobie. Nie bagatelizuj ich i zauważ zanim będzie za późno. Zawał serca czy udar mózgu to konsekwencja ignorowania tych subtelnych sygnałów jakie wysyła ci organizm, aby dać znać, że z twoim sercem dzieje się coś złego.

📢 Dawna cerkiew w Kniaziach jest ciekawa, fotogeniczna. Wymaga kompleksowych remontów Trudno się oprzeć magii tego miejsca. Dawna cerkiew w Kniaziach (gm. Lubycza Król.) znajduję się w lesie, obok zabytkowego cmentarza z charakterystycznymi krzyżami bruśnieńskimi. W jej wnętrzu widać barwne pozostałości malowideł. Patrząc do góry, zamiast kopuły, która została rozebrana, zobaczymy jasne lub zachmurzone niebo. Czasami pada tam deszcz, a zimą widzimy w cerkwi płatki śniegu. Wrażenie jest wówczas mistyczne, niesamowite. 📢 O wizji i strategii. Do Zamościa przyjadą członkowie zarządu KGS S.A. „Krajowa Grupa Spożywcza 2035 – strategia i wizja”. Taki jest hasło konferencji prasowej, która w czwartek (5 października) odbędzie się w Zamościu. Uczestnicy spotkają się w miejscowym Hotelu Koronnym. W spotkaniu będą uczestniczyć członkowie zarządu KGS S.A.

📢 Roztańczona Polska zawita do Chełma. Muzyka pop rozbrzmiewać będzie na Placu Łuczkowskiego Zapowiadana koncertowa niespodzianka przez prezydenta Chełma z okazji zakończenia rewitalizacji Placu Łuczkowskiego i Parku Miejskiego zostanie zrealizowana. Już w najbliższą niedzielę 8 października "Roztańczona Polska" pojawi się w Chełmie. Muzyczne hity zabrzmią na Placu Łuczkowskiego. Na scenie wystąpią m.in. Pectus, Boys, Rafał Brzozowski, Danuta Błażejczyk, czy Mariusz Kalaga.

📢 Powiat hrubieszowski. Wyremontowano drogę z Nieledwi do wsi Zadębce Prace wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex”. Droga z Nieledwi do miejscowości Zadębce w powiecie hrubieszowskim została właśnie odnowiona. Inwestycja pochłonęła blisko 3 mln zł z czego 2 mln stanowiło dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych (resztę wyłożył samorząd). 📢 W Zamościu pojawi się 14 autobusów elektrycznych. Na razie trwają testy Na zamojskich ulicach testowany jest autobus elektryczny marki Solaris. Będzie kursował do 12 października na liniach nr 3, 10, 11 i 31. W ten sposób gromadzone są przez zamojski MZK różne dane (m.in. eksploatacyjne). Przygotowywany jest także „układ komunikacyjny” dla 14 autobusów elektrycznych marki Solaris, które pojawią się w Zamościu pod koniec października.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa

Zbigniew Ziobro - rozmowa