Powiat zamojski. Zaplanowano remonty drogowe. Pójdzie na to ponad 21 mln zł Bogdan Nowak

Bogdan Nowak

Droga z Udrycz Kolonii do Dębowca (o długości 7,5 km) zostanie wyremontowana. Samorządowcy z powiatu zamojskiego wystarali się właśnie o dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 17,6 mln zł. To stanowi – jak to określono – 80 proc. kosztorysu inwestorskiego (różnicę dołoży samorząd).